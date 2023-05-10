«На личные деньги южноуральцев приобретены материалы и оборудование по заявкам военнослужащих. Это различный инструмент, защитные сети, противодроновое ружье, квадрокоптеры, рации, прицелы, тепловизоры и другие вещи, необходимые для выполнения поставленных перед парнями задач», — рассказывают в пресс-службе.
Скоро гумпомощь будет отправлена в зону боевых действий.
«Еще одно благое дело сделано. Благодарю руководство, ветеранов, личный состав и всех неравнодушных граждан за помощь нашим ребятам, которые сейчас в зоне СВО», — говорит председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Челябинской области Виталий Кравченко.
Ранее на деньги спасателей было закуплено пожарно-техническое вооружение для коллег из Донбасса.