Сотрудники МЧС Челябинской области отправили в зону СВО квадрокоптеры и тепловизоры

Все вещи куплены на личные деньги спасателей

Сотрудники и ветераны ГУ МЧС по Челябинской области собрали гуманитарную помощь участникам СВО, сообщает пресс-служба ведомства.

«На личные деньги южноуральцев приобретены материалы и оборудование по заявкам военнослужащих. Это различный инструмент, защитные сети, противодроновое ружье, квадрокоптеры, рации, прицелы, тепловизоры и другие вещи, необходимые для выполнения поставленных перед парнями задач»,

— рассказывают в пресс-службе.

Скоро гумпомощь будет отправлена в зону боевых действий.

«Еще одно благое дело сделано. Благодарю руководство, ветеранов, личный состав и всех неравнодушных граждан за помощь нашим ребятам, которые сейчас в зоне СВО»,

— говорит председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по Челябинской области Виталий Кравченко.

Ранее на деньги спасателей было закуплено пожарно-техническое вооружение для коллег из Донбасса.