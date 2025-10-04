Сотрудники МЧС Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Их мужество и оперативность помогают сохранять человеческие жизни

Сегодня, 4 октября, отмечается День гражданской обороны России. В этот день чествуют сотрудников МЧС, которые круглосуточно стоят на защите жителей Челябинской области, оперативно предупреждают угрозы и ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спасатели ведут важную профилактическую работу.

«В любых условиях сотрудники МЧС действуют четко, слаженно и эффективно, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Их профессиональные умения и навыки, мужество и оперативность в принятии решений помогают сохранять самое ценное — человеческие жизни»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил спасателей за их нелегкую и очень важную службу, а также пожелал им крепкого здоровья.

Гражданская оборона — это комплекс мероприятий, направленный на защиту людей, материальных и культурных ценностей от различных опасностей при военных конфликтах, чрезвычайных природных ситуациях или ЧП техногенного характера. Впервые о защите населения задумались в период Первой мировой войны, когда удары наносились по объектам, находящимся за линией боевых действий.

К 1929 году в военных округах создали управления противовоздушной обороны, двумя годами позже образовали противопожарную, медико-санитарную службы и другие. 4 октября 1932 года в СССР утвердили «Положение о противовоздушной обороне», которая положила начало созданию местной противовоздушной обороны и впоследствии стала основой будущей системы гражданской обороны СССР.