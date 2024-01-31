Сотрудники ИА «Первое областное» выиграли конкурс Союза журналистов Челябинской области

В нем приняли участие более 60 авторов, которые представили порядка 130 материалов

Два представителя редакции Первого областного информагентства стали призерами журналистского конкурса — 2023, который проводится в память об Ольге Давиденко, возглавлявшей Союз журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год.

В этом году на традиционные номинации конкурса заявились 34 автора, они представили 83 материала. Большой интерес вызвали новые — спортивные — номинации: 30 авторов представили 65 работ.

Победителем в номинации «Лучшая работа фотографов, операторов» за серию фоторепортажей признан фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марат Муллыев.

В номинации «Лучший материал на спортивную тему в электронных СМИ» победу одержал спортивный журналист информагентства Виталий Визаулин. Жюри высоко оценило его материал «Три судьбы — три земских повести: истории тренеров, начавших работать по новой программе».

Церемония награждения победителей журналистского конкурса состоится 22—24 февраля 2024 года на ГЛК «Солнечная долина» в рамках «Медиагоры-2024» — форума и Кубка СМИ имени Ольги Давиденко.