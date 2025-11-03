Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собрали гумпомощь для бойцов СВО

В преддверии Дня народного единства они присоединились к всероссийской акции

Сотрудники ГУФСИН по Челябинской области вместе со своими семьями присоединились к всероссийской акции «Россия — семья семей!» и собрали для бойцов, находящихся в зоне СВО, посылки с гумпомощью. В коробках — медикаменты, средства личной гигиены, продукты и предметы экипировки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Особую теплоту и поддержку вложили дети сотрудников. Они подготовили для военнослужащих рисунки с искренними словами благодарности и пожеланиями победы»,— отметили в региональном ГУФСИН.

В ближайшее время волонтеры передадут посылки военнослужащим.

Всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства, который страна отметит 4 ноября.