Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили видеоролик ко Дню Победы

В основу сюжета легла песня «И все-таки мы победили»

К празднованию 77-й годовщины Великой Победы сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили трогательный и патриотичный видеоролик. В знак уважения и преклонения перед подвигом советских защитников Отечества стражи правопорядка исполнили песню «И все-таки мы победили», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.





9 Мая — особенная дата в жизни нашей страны. 77 лет над нами мирное небо. За Победу в Великой Отечественной войне заплачена огромная цена. Старшее поколение на полях сражений отстояло свободу и будущее для потомков.

«Нынешнее поколение бережно хранит память о солдатах и офицерах, о защитниках, которые одержали Победу на фронте и ковали ее в тылу. Она навсегда сохранится в наших сердцах, в истории страны и каждой семьи», — подчеркивают авторы видеоролика.