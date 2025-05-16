Сотрудники Гостехнадзора выявили несколько опасных аттракционов в Челябинске

Они не имеют госрегистрации и не прошли проверку

Сотрудники Гостехнадзора выявили несколько опасных аттракционов в Челябинске, работающих без государственной регистрации. Использование таких аттракционов может быть опасно и иметь самые непредсказуемые последствия для здоровья и жизни. Поскольку именно эта техника не прошла необходимых проверок и не имеет госрегистрации.

Нелегальные аттракционы выявлены возле бизнес-центра «Аврора» (улица Дзержинского, 93б), сквере «Сигнал» (пересечение улиц Дербентская и Новороссийская), сквере «Семейный» (ул. Энергетиков, 21б). Также установлено, что без государственной регистрации установлен детский батут на улице Красного Урала, 15. В отношении выявленных объектов в ближайшее время будут проведены контрольные мероприятия. Аттракционы без госрегистрации будут демонтированы.

Наличие государственного регистрационного знака подтверждает, что развлекательное оборудование прошло оценку технического состояния и безопасности, обслуживающий персонал аттракциона обучен работе на таком оборудовании и обладает необходимыми знаниями по действиям в экстремальных ситуациях, а эксплуатация аттракциона организована с соблюдением необходимого минимума установленных требований безопасности.