Сотрудники ФСИН Челябинской области заложили «Лес Победы»

Работники службы исполнения наказаний высадили около 200 хвойных

Молодые сосны и елки появились в роще на улице Захаренко в рамках Всероссийского экологического субботника и проекта «Лес Победы». Всего, по сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области высадили около двух сотен деревьев.



«Акция „Лес Победы“ увековечивает подвиг погибших на Великой Отечественной Войне и сохраняет историческое значение победы советского народа над фашизмом», — отметила начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН Наталья Абрамова.

Проект организован общественным экологическим движением «Зеленая Россия». Участники акции планируют высадить 27 млн. деревьев в память о тех, кто погиб в годы войны. Проект существует с 2014 года, уже высажено более 20 млн. саженцев по всей стране, а общее количество участников проекта более 15 млн. человек.