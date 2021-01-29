Сотрудники ФСБ Челябинской области встретились с Умаром Кремлёвым

Президент Международной ассоциации бокса оценил спортивные достижения контрразведчиков

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв посетил УФСБ по Челябинской области. Руководитель управления генерал-майор Дмитрий Иванов принял гостя, ознакомил его со спортивными достижениями сотрудников, а также обсудил с президентом AIBA возможность включения бокса в стандартные тренировки бойцов.

Также Умару Кремлёву провели экскурсию по музею УФСБ.

«Особое внимание президент AIBA обратил на экспозицию периода Великой Отечественной войны и раритетные экспонаты музея — старинную печатную машинку, фотоаппарат начала 19 века, ноутбук, произведенный в начале 90-х годов прошлого столетия, атрибутику международных спортивных мероприятий, в обеспечении безопасности которых принимали участие челябинские контрразведчики», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Отметим, что в Челябинскую область Умар Кремлёв прибыл для решения вопросов о проведении чемпионата России по боксу среди женщин, а также о развитии спортивного направления.