Сотрудники ДПС в Магнитогорске спасли шестилетнего мальчика

Они оперативно доставили ребёнка в медучреждение.

Несколько дней назад среди ночи шестилетнему мальчику в селе Фершампенуаз стало плохо. Родные заподозрили у него аппендицит. Было решено ехать в медицинское учреждение в ближайшем большом городе — Магнитогорске. При этом семья не знала, где именно находится больница. На пути попался экипаж ДПС, где службу несли старший лейтенант полиции Иван Рогулин и младший лейтенант полиции Николай Степченков.

«Мы находились на посту возле дома № 32 по улице Николая Шишка. К нам подбежал взволнованный водитель и объяснил, что в машине у него шестилетний племянник, им срочно нужно в больницу. Также мужчина пояснил, что они едут из села Фершампенуаз и не знают, как добраться до медицинского учреждения. Не раздумывая, мы приняли решение сопроводить их», — рассказал Иван Рогулин.

Мальчика доставили до больницы незамедлительно, сопроводив семью с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. После этого случая семья ребёнка выразила благодарность сотрудникам ГИБДД в одной из групп города в соцсети.