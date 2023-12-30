Сотрудники ДПС помогли застрявшим в снегу автомобилистам на участке трассы в Челябинской области

Машины и автобус с пассажирами оказались в снежном плену

В минувшую пятницу, 29 декабря, на участке автодороги Миасс — Черновское — Кундравы сотрудники ДПС оказали помощь четырем водителям автомобилей и одному водителю автобуса, которые застряли на трассе из-за снега, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Рейсовый автобус с пассажирами, направлявшийся из села Устиново в Миасс, из-за погодных условий съехал в кювет. Никто не пострадал, однако продолжить путь возможности не было. Водитель связался с собственником и попросил пригнать новый автобус. А пока из кювета доставали прежний транспорт, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, чтобы процессу никто не помешал.

На том же участке дороги спустя некоторое время застряли еще четыре машины, в том числе многотонная фура. Полицейские помогли им продолжить путь.

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