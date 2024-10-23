Сотрудники Челябинской таможни передали гуманитарный груз для бойцов СВО

В посылку вошли окопные свечи, матрасы и отопители

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Сотрудники Челябинской таможни по заявкам Народного фронта закупили партию гуманитарного груза, который необходим бойцам, находящимся в зоне спецоперации. В посылку вошли 15 поролоновых матрасов, шесть дизельных отопителей и множество окопных свечей, которые таможенники сделали своими руками, сообщили в пресс-службе реготделения Народного фронта.

Привезенные таможенниками вещи включат в новую партию гуманитарного груза, который в ближайшее время отправится к бойцам подразделений, расположенных в Запорожской и Херсонской областях.

Гумпомощь южноуральским бойцам, находящимся на СВО, отправляется регулярно. Так, накануне большая партия гумгруза ушла из Копейска. В посылках — стройматериалы, военное оборудование и техника, запчасти, генераторы и многое другое. Участие в сборе приняли местные жители, бизнесмены и предприятия.