Сотрудники челябинской колонии поднялись на самую высокую гору региона

Восхождение состоялось до первого снега на Южном Урале

Сотрудники исправительной колонии 8 ГУФСИН России по Челябинской области совершили восхождение на гору Большой Нургуш. Это самая высокая точка региона — 1406 метров над уровнем моря. Сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли почти 28 километров, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

«Очень красивые места, подъем был трудным и долгим, но это того стоило. Все трудности оправдывают себя незабываемым видом основных вершин горы Нургуш. И для любого человека очень важно восстанавливать силы после тяжелых трудовых будней. Здесь, на природе, мы смогли отдохнуть душой»,— рассказала старший инженер Центра трудовой адаптации осужденных ИК-8 лейтенант внутренней службы Анна Пономарева.

Хребет Нургуш сложен кварцитами. Он образовался около 300 миллионов лет назад, состоит их трех вершин. Там же находится самое большое в регионе горное плато. С башкирского «нур» — это «луч» или «сияние», а «кош» — «птица». То есть название хребта можно перевести как «Лучезарная птица».