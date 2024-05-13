Сотрудники челябинского предприятия приобрели автомобиль для СВО

«Ниву» они передали своему бывшему коллеге

Сегодня в Сосновском районе коллектив предприятия ООО «Промнефтегаз» передал специально подготовленный автомобиль своему бывшему сотруднику, мобилизованному на СВО.



Виталий проработал сборщиком металлоконструкций чуть больше полугода, затем ушел по призыву во время частичной мобилизации.

Как рассказывает руководство предприятия, с инициативой собрать средства на автомобиль выступили сотрудники предприятия. Весь коллектив, более пятидесяти человек, принял участие в сборе средств на автомобиль. Когда машина была приобретена, специалисты доработали ее, приспособив к реалиям современных боевых действий.

«Много воюют с помощью беспилотников, дронов. Приходят отзывы, что неплохо бы на подобные машины установить защиту от сброса бомб и лобовой атаки дронов. В выходной день вся команда вышла, чтобы сделать и установить решетку»,— рассказывает технический директор ООО «Промнефтегаз» Дмитрий Немытов.

Виталий приехал в отпуск и уже завтра отправляется обратно. Машине предстоит преодолеть 2200 километров до места дислокации подразделения, в котором служит Виталий.

«Как узнали, что Виталий приезжает в отпуск, оперативно нашли машину, остановились на „Ниве“. Знаем о том, что машина достойная. Приобрели ее и сегодня полностью готовую машину вручаем нашему земляку, нашему работнику»,— рассказывает Дмитрий Немытов.

В родном цеху Виталию передали ключи сотрудники предприятия и глава Сосновского района Евгений Ваганов.

«Машина хорошая. Наш автопром. Обслужена — товарищи постарались, подготовили. Сделали противодроновую сетку. Она очень помогает, выручает, спасает жизнь»,— комментирует Виталий.

Как отметил Евгений Ваганов, вся помощь, которая необходима бойцам и за которой они обращаются, всегда оказывается. Это уже пятый автомобиль, отправленный в зону СВО.

«После того как началась СВО и начали отправлять первых мобилизованных, мы создали попечительский совет, в который вошли общественники, и они начали все нужды и мобилизованных и их семей концентрировать, собирать. Практически все вопросы, которые там были, мы решили. Более 49 миллионов помощи было отправлено и мобилизованным, и „за ленточку“»,— комментирует Евгений Ваганов.