Сотрудники челябинского областного архива собрали первый урожай абрикосов

Деревья высадили несколько лет назад

Абрикосовые деревья возле областного архива в Челябинске плодоносят. Первый урожай, собранный со времен высадки, особенно порадовал сотрудников. Журналист Первого областного медиахолдинга узнала подробнее о южноуральских абрикосах, растущих в центре города.

Деревья высадили в 2021 году к 100-летию областного архива. Такой подарок учреждению сделали в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства. За четыре года саженцы прижились, а также пережили заморозки минувшей весной.

Здесь растет три сорта: «снежинский», «призер» и «кичигинский». Последний полюбился сотрудникам архива больше всего.

«Сорт „кичигинский“ был более сладкий, там прям чувствовался сахар, и он поспел раньше, соответственно раньше закончился. Плоды „призера“ меньше, чем „кичигинского“, и с кислинкой», — отмечает замдиректора Объединенного госархива Челябинской области Николай Антипин.

Садоводы областного архива отмечают, что лето-2025 — идеальное время для цветения абрикосов. Теплая погода и обильные дожди поспособствовали завязке плодов.