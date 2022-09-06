Сотрудникам «Воды Донбасса» доставили продуктовые наборы из Челябинской области

Гуманитарную помощь для сотрудников водоснабжения донецкой Ясиноватой собрали единороссы Южного Урала

Глава донецкого города Ясиноватая Дмитрий Шевченко поблагодарил жителей Челябинской области за очередную партию гуманитарной помощи. На этот раз продуктовые наборы были адресно переданы сотрудникам ПУ «Ясиноватаяводоканал», которые под обстрелом продолжают обеспечивать прифронтовой город питьевой и технической водой, рассказал на своем сайте мэр Ясиноватой.



По данным администрации Ясиноватой, наборы продуктов питания для специалистов ПУ «Ясиноватаяводоканал» ГУП ДНР «Вода Донбасса» были собраны активистами челябинского регионального отделения «Единой России». Помощь в разгрузке партии оказали народные дружинники Ясиноватой.

Напомним, ранее предприятие по водоснабжению прифронтового города получило с Южного Урала партию оборудования для подготовки сетей к зиме: трубы, муфты, фитили. Кроме того, в донецком городе ожидают прибытия материалов для бурения скважин к каждой котельной: это позволит непрерывно обеспечивать объекты водой в отопительный сезон даже в условиях ежедневных артиллерийских обстрелов.

Как сообщало ИА «Первое областное», весной 2022 года Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР — Ясиноватой и Волновахой. На днях губернатор Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике с новым рабочим визитом. В рамках поездки он обсудил с мэром Дмитрием Шевченко подготовку города к зиме и проконтролировал восстановление челябинскими специалистами двух школ и двух детских садов в Ясиноватой.

Также вы можете узнать впечатления журналиста Первого областного информагентства от поездки в ДНР из нашего репортажа.