Сотрудникам компании «НОВАТЭК-Челябинск» вручили благодарственные письма и почетные грамоты

Награждение приурочили к 30-летию организации

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Компания «НОВАТЭК-Челябинск» в честь Дня нефтяной и газовой промышленности и своего 30-летия вручила награды лучшим сотрудникам. В церемонии приняли участие заместители губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и Анатолий Векшин, генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» и заместитель председателя Законодательного собрания региона Вадим Ромасенко.

«Ваше предприятие находится в самом авангарде развития экономики Челябинской области. От души желаю всем дальнейших успехов и благополучия»,— сказал Андрей Фалейчик.

Работникам компании вручили благодарственные письма, благодарности и почетные грамоты от правительства и ЗСО Челябинской области, администрации и городской думы Челябинска, компаний «НОВАТЭК» и «НОВАТЭК-Челябинск», а также от министерства энергетики Российской Федерации.

«Таким стабильным предприятием, как ваше, можно только гордиться. От имени губернатора и правительства Челябинской области поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю новых трудовых побед»,— заявил Анатолий Векшин.

«НОВАТЭК» является одной из крупнейших энергетических компаний в мире по объемам запасов газа. Развитию помогает и ответственная работа всех сотрудников.

«Компания растет и развивается, в том числе благодаря ежедневному напряженному труду каждого из сотрудников. Спасибо вам за преданность делу и профессионализм!»,— отметил Вадим Ромасенко.

Кстати, в 2024 году отмечается еще один юбилей. Абонентская служба «НОВАТЭК-Челябинск» празднует свое 20-летие. Специалисты работают почти с миллионом клиентов — физических лиц.

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