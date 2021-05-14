Пожарный из Снежинска за спасение ребенка из огня получил награду от президента

Медаль «За отвагу на пожаре» старшему прапорщику вручил первый замминистра МЧС России

Старший инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части № 1 Амур Низамов из Снежинска получил награду из рук первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Пожар произошел в общежитии «Буревестник» в конце рабочего дня 20 марта 2020 года. К месту вызова направили четыре отделения специальных пожарно-спасательных частей № 1 и № 2. По прибытии на пожар огнеборцы увидели сильное задымление из окон 4 и 5 этажей.

«Старший прапорщик Амур Низамов проводил разведку левого крыла жилого здания. В одной из комнат на пятом этаже ему удалось обнаружить мальчика, который из-за сильного задымления самостоятельно не мог покинуть помещение. Надев на мальчика спасательное устройство, пожарный вывел его на свежий воздух и передал работникам скорой помощи», — рассказала начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» Светлана Овчинникова.

Поменяв воздушный баллон на дыхательном аппарате, Амур принял участие непосредственно в тушении самого пожара.

«Был получен приказ подать комбинированным способом ствол „Б“ в окно пятого этажа. К тому моменту мои коллеги уже установили трехколенную лестницу. Вместе с начальником караула Дмитрием Стегнием я поднялся до четвертого этажа, далее, взяв ствол, полез на пятый этаж по штурмовке. Взобравшись до нужного уровня, направил ствол в задымленное окно, что позволило снизить температуру в комнате. После подачи второго ствола со стороны коридора пожар был успешно локализован», — вспоминает старший прапорщик Амур Низамов.

Всего на том пожаре было спасено пять и эвакуировано 26 человек. Сложность эвакуации состояла в сильном задымлении лестничных маршей и большом количестве людей.