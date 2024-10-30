Сотрудник «ОМК Трубодеталь» победил на крупнейшем конкурсе рабочих профессий

Иван Бауэр занял призовое место в номинации «Лучший дефектоскопист»

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Подвели итоги одного из крупнейших конкурсов рабочих профессий «Профессионал-2024». Среди призеров — сотрудник челябинского завода «ОМК Трубодеталь» Иван Бауэр, сообщает пресс-служба компании.



В конкурсе, который Объединенная металлургическая компания (ОМК) проводит среди сотрудников своих предприятий, принимали участие 1200 человек из разных регионов страны. Лучших выбирали среди газорезчиков, электромонтеров, крановщиков, дефектоскопистов и других представителей рабочих профессий. В финал вышли 197 человек, призером стал 61.

Сотрудник челябинского завода «ОМК Трубодеталь» Иван Бауэр работает на предприятии больше 10 лет. Как лучший работник, он неоднократно получал грамоты и благодарность от руководства. В 2022 году вышел в финал корпоративного конкурса «Профессионал», а сейчас занял второе место в номинации «Лучший дефектоскопист».

«Чтобы стать профессионалом, нужно иметь цель и постоянно развиваться: больше читать, практиковаться, перенимать опыт коллег. А еще нужно любить свое дело. Конкурс профмастерства мотивирует постоянно быть в тонусе. Хотел бы сказать спасибо руководству компании и экспертам за высокую оценку моего труда», — рассказал Иван Бауэр на церемонии награждения победителей.

Все победители конкурса получили благодарность за профессиональное мастерство и вклад в развитие компании, а также денежное вознаграждение. Призовые за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Корпоративный конкурс — это еще и отличная возможность карьерного роста, которую предоставляет своим работникам ОМК.

«Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. Успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие — это взаимно», — заявила директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Текст: Светлана Гусева

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