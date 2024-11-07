Под Миассом неравнодушные жители спасли замерзающего лебедя. Птицу достали из полыньи около поселка Осьмушка.
Как рассказали в региональном Минэкологии, руководил спасательной операцией сотрудник челябинского зоопарка. Именно он достал лебедя из ледяной ловушки.
При осмотре серьезных травм у лебедя не нашли, лишь небольшую опухоль на лапе. Она может быть результатом воспаления. Скорее всего, именно повреждение не дало птице улететь из водоема — для взлета лебедям нужен хороший разбег и сильные лапы.
Местные жители рассказали, как одна из птиц, пытаясь улететь, ударилась всем телом о бетонную плиту и до крови повредила лапы. Сельчане подозревают, что это может быть именно этот лебедь.
Сейчас спасенное животное доставили в фонд зоозащиты Карена Даллакяна, где ему окажут помощь.