Сотрудник Челябинского зоопарка спас вмерзшего в лед лебедя

Птицу вытащили из небольшого водоема под Миассом

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Под Миассом неравнодушные жители спасли замерзающего лебедя. Птицу достали из полыньи около поселка Осьмушка.

Как рассказали в региональном Минэкологии, руководил спасательной операцией сотрудник челябинского зоопарка. Именно он достал лебедя из ледяной ловушки.

При осмотре серьезных травм у лебедя не нашли, лишь небольшую опухоль на лапе. Она может быть результатом воспаления. Скорее всего, именно повреждение не дало птице улететь из водоема — для взлета лебедям нужен хороший разбег и сильные лапы.

Местные жители рассказали, как одна из птиц, пытаясь улететь, ударилась всем телом о бетонную плиту и до крови повредила лапы. Сельчане подозревают, что это может быть именно этот лебедь.

Сейчас спасенное животное доставили в фонд зоозащиты Карена Даллакяна, где ему окажут помощь.