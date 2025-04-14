Сотрудник челябинского завода удостоен премии им. Баташевых

Награду вручили в номинации «Лучший наставник рабочих профессий»

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Работник челябинского завода «ОМК Трубодеталь» Николай Цветков стал лауреатом престижной премии имени Ивана и Андрея Баташевых. Эта награда ежегодно вручается лучшим специалистам металлургической и машиностроительной отраслей за выдающиеся профессиональные достижения, внедрение рационализаторских предложений и вклад в развитие производства. Премия была учреждена Объединенной металлургической компанией (ОМК) и уже более 20 лет сохраняет статус одной из главных корпоративных наград, нося имя легендарных промышленников XVIII века — братьев Баташевых.

Церемония награждения прошла в Выксе Нижегородской области, где находится флагманское предприятие ОМК. Победителей определили в 16 номинациях, из которых 10 — для работников на производстве. В этом году наградой отмечены лучшие специалисты трубного, металлургического, машиностроительного производств, ремонтных служб, подразделений обеспечения, бригады и наставники.

Электросварщик ручной сварки Николай Цветков стал победителем в номинации «Лучший наставник рабочих профессий». Он в совершенстве владеет различными видами сварки и делится опытом с коллегами. Под его началом обучение прошли 50 сварщиков, среди которых были как опытные сотрудники, так и начинающие специалисты. Все они благодаря Цветкову освоили сварку в среде аргона и наладили выпуск новой продукции. Семь из них впоследствии стали победителями в заводских и корпоративных конкурсах профессионального мастерства.

Сам Цветков высоко оценил труд других наставников и призвал их быть чуткими в вопросах передачи знаний коллегам.

«Наставником быть нелегко. Нужно не только понятно объяснять тонкости профессии, но и понимать человека, поддерживать, где-то вдохновлять. И хочу сказать всем, что в любом возрасте нужно учиться. Поэтому не надо стесняться, надо просто стараться стать лучшим в своем деле. Спасибо моему руководству предприятия и ОМК за награду»,— отметил он.

Победителям премии вручили статуэтки с изображением единорога — символа, изображенного на гербе семьи Баташевых, а также денежные призы. Статистика показывает, что эта награда дает старт карьерным возможностям для ее обладателей: каждый пятый лауреат прошлых лет стал наставником, экспертом или получил повышение.





Церемонию этого года посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В зале собрались внуки и правнуки фронтовиков и Героев Труда, чье дело продолжают сегодняшние металлурги и машиностроители. Ведущими церемонии стали актер Егор Бероев и сотрудницы ОМК.

«Я поздравляю номинантов и лауреатов с заслуженной победой. Победой тем более почетной, что она случилась в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы разбить врага на фронте, нужно было сначала одержать победу в тылу, и Советский Союз произвел кратно больше танков, минометов, снарядов. А за всем этим стоял труд людей, которые работали на наших предприятиях: в том числе огромного количества стариков, женщин и детей»,— сказал председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых.

Он подчеркнул, что, несмотря на вызовы 2025 года, компания уверенно смотрит в будущее.

«За последние 20 лет был создан прекрасный производственный и технологический фундамент, ОМК финансово здорова, что очень важно при высокой ключевой ставке, мы продолжаем инвестиции в наши ключевые проекты. Но самое главное — у нас есть доблестный коллектив, он непобедим, он преодолеет любые сложности. А лучшим из лучших в этом коллективе мы сегодня и вручили награды»,— подвел итог Анатолий Седых.

Справка:

Участниками премии имени Ивана и Андрея Баташевых по итогам 2024 года стали 426 человек из разных предприятий ОМК, в финал вышли больше половины из них. В этом году впервые компания поощрила даже тех сотрудников, которые не попали в финал — каждому из 183 номинантов подарили грамоты и денежные сертификаты.

Всего победителями стали 16 сотрудников и две команды ОМК из Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска, Чусового (Пермский край), сервисной компании «ОМК ЦЕС» и вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь».

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