Сотрудник администрации Верхнего Уфалея отправлен под стражу

Ранее чиновника задержали при получении крупной взятки.

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Челябинский суд арестовал инженера администрации Верхнего Уфалея Валерия Читалова. Силовики задержали его 29 августа при получении взятки размером в 250 тысяч рублей от директора ООО «Энергокачество». Сегодня Калининский суд Челябинска избрал ему меру пресечения.

«Мерой пресечения обвиняемому избран арест до 29 октября. В 2012 году Читалова уже признавали виновным по другой статье — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. В 2015 году — в применении насилия в отношения представителя власти», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 29 августа инженер отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерий Читалов, находясь в здании фирмы «Энергокачество» в Челябинске, получил 250 тысяч рублей за согласование финансовых документов. Речь об акте выполненных работ по муниципальному контракту. При передаче денег инженера задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки». Сейчас продолжается расследование.

Процесс задержания был снят на видео.