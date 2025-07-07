Сотни пассажиров ожидают своих рейсов в Пулково по 10 часов и более

Воздушное пространство было закрыто, сейчас расписание восстанавливают

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга пришлось ночевать сотням пассажиров: из-за закрытия воздушного пространства в ночь на 7 июля десятки рейсов задержали, еще часть отменили, рассказывает читательница ИА «Первое областное» Эльмира Крамер.

По словам девушки, многие легли спать прямо на пол, не дождавшись вылета: часть рейсов перенесли на несколько часов, еще часть — на 10 часов и более.

Водой и ваучерами на питание пассажиров обеспечили. Но поужинать оказалось не так-то просто.

«Давали ваучеры на еду на 500 рублей, но купить что-то невозможно, очередь огромная. А в ресторане на эти деньги можно взять только кофе»,— поделилась Эльмира Крамер.

Также девушка добавила, что пассажиров отмененных рейсов просили покинуть здание аэропорта, поскольку мест всем не хватает.





Напомним, аэропорт Пулково не отправлял и не принимал рейсы на протяжении нескольких часов. Сейчас десятки рейсов, в том числе в Челябинск и из столицы Южного Урала, задерживаются, часть отменена.

В Росавиации уточняют, что расписание постепенно стабилизируется.