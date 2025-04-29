Сотни челябинцев устремились на кладбища в Радоницу

Рабочий день не стал препятствием для жителей

Челябинцы массово отправились на кладбища на родительский день, 29 апреля. Кто-то начал подъезжать к 8 и даже 7 утра, не стихает поток людей до сих пор. За обстановкой на Успенском кладбище наблюдал корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

В родительский день почтить память предков и привести могилки в порядок отправились сотни челябинцев, не напугала их и плохая погода: ветер, снег и почти нулевая температура. Кто-то со своими цветами, кто-то с покупными в ларьках прямо перед входом на кладбище.

Люди оставляют на могилах близких цветы и печенье, счищают опавшую листву, убирают сорняки. И, конечно, разговаривают с усопшими и плачут.

Какие-то челябинцы приехали поодиночке, но есть и целые семьи, решившие отпроситься с работы на Радоницу.

Проезд машин на территории кладбищ, прямо к могилам, в родительский день закрыли. Поэтому автомобили курсируют вокруг, ищут места на дорогах и парковках вблизи от Успенского кладбища и выстраиваются в плотные ряды на обочинах по улице Мастеровой.

Тут же дежурят сотрудники ГАИ и полиции, росгвардейцы, добровольцы и казаки. Они следят за порядком на территории кладбища и вокруг.

Напомним, в храмах в этот день служат полную панихиду, а верующие могут передать священнику записку с именем умершего. Церковь приветствует посещение кладбища, у могилы нужно зажечь свечу и помолиться об упокоении. Затем нужно убрать могилу и молча вспомнить покойного. Но трапезы у могил и оставление пищи на них церковь не приветствует.