Сотни будущих родителей собрал Уральский беременный форум в Челябинске

Для пар подготовили интересные и полезные лекции

Сегодня, 25 апреля, несколько сотен будущих родителей приняли участие в IX Уральском беременном форуме в Челябинске. Пары узнали о том, как подготовиться к родам и ухаживать за малышом после его рождения, а также о том, как сохранить крепкие и здоровые отношения на новом этапе семейной жизни, передает ИА «Первое областное».

В отеле Radisson Blu будущих родителей с самого утра ждали представители роддомов города, акушеры, врачи-педиатры, психологи. Будущие мамы получили возможность пообщаться с экспертами и узнать, как подготовиться к родам и кормлению грудью, как правильно дышать, что взять с собой в роддом.

Отдельное внимание на форуме уделили отношениям внутри семьи: в одном из залов прошла панельная дискуссия «Как распределять роли внутри семьи и как создавать крепкие отношения». Своим опытом с будущими родителями поделились многодетные семьи, в том числе главврач детской поликлиники имени А. Невского Челябинска Антон Рыжий и его супруга Виктория. Рыжие воспитывают шестерых детей и сейчас находятся в ожидании седьмого ребенка. Кстати, пол будущего малыша они узнали прямо на форуме во время гендер-пати: в их семье появится мальчик.

В главном зале прошла панельная дискуссия «Бриллиант любви: уроки семейных пар с полувековым союзом». Модератором выступила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Открывая дискуссию, она отметила, что беременность — это самый счастливый, самый волнительный момент в жизни каждый пары.

«Нет никаких алгоритмов, правильных ответов. Только мама знает, как лучше. Раньше не было никаких новомодных книг по психологии, как нужно общаться, какие слова правильные. Самое главное — то, что внутри, в сердце. Рожайте, мои дорогие, не бойтесь. Вот сколько дает Господь — рожайте. Пусть ваши семьи будут полной чашей»,— обратилась она к гостям форума.

Также Ирина Текслер подчеркнула, что очень важно передавать из поколения в поколение родительский опыт, и призвала молодых мам советоваться со своими мамами.

Почетными гостями дискуссии стали Анатолий и Светлана Орловы и Валерий и Альвина Глазырины, которые в браке уже 60 и 65 лет соответственно. Они вдохновляли молодые пары своими историями любви и поддержки.

Отдельное пространство с лекциями организовали для будущих пап. А еще немало интересного на форуме было для тех, кто только планирует стать родителями. Кроме того, для гостей организовали ярмарку и мобильный консультационный пункт.

Уральский беременный форум традиционно проходит дважды в год и собирает большое количество участников.