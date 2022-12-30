Сосудистый хирург из Челябинска предупредил о вреде алкоголя в новогодние праздники

Переедание также обостряет хронические болезни

Переедание и злоупотребление алкоголем может ухудшить самочувствие пациентов, которые уже имеют хронические болезни. Кто попал в группу риска, 30 декабря рассказал врач клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Сергей Тимофеенко.

«Переедание и злоупотребление спиртным способны значительно навредить пациентам с тромбозами, аритмией, атеросклерозом, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией»,

— предупреждает сосудистый хирург Сергей Тимофеенко.

Алкоголь также опасен для людей, принимающих антикоагулянты, например «Варфарин». Ферменты печени расщепляют алкоголь и лекарства. Если печень занята еще и переработкой алкоголя, а не только антикоагулянта, то уровень лекарства в крови повышается, что увеличивает риск кровотечения.

«Алкоголь усугубляет течение болезни. В частности, возникает опасность повторных тромбозов, что, в свою очередь, может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), когда тромб попадает в легкие. При атеросклерозе тромб „прилипает“ к атеросклеротической бляшке, что сужает или закрывает просвет артерии. Это может привести к инсульту, инфаркту и гангрене ног»,

— говорит Сергей Тимофеенко.