«Переедание и злоупотребление спиртным способны значительно навредить пациентам с тромбозами, аритмией, атеросклерозом, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией», — предупреждает сосудистый хирург Сергей Тимофеенко.
Алкоголь также опасен для людей, принимающих антикоагулянты, например «Варфарин». Ферменты печени расщепляют алкоголь и лекарства. Если печень занята еще и переработкой алкоголя, а не только антикоагулянта, то уровень лекарства в крови повышается, что увеличивает риск кровотечения.
«Алкоголь усугубляет течение болезни. В частности, возникает опасность повторных тромбозов, что, в свою очередь, может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), когда тромб попадает в легкие. При атеросклерозе тромб „прилипает“ к атеросклеротической бляшке, что сужает или закрывает просвет артерии. Это может привести к инсульту, инфаркту и гангрене ног», — говорит Сергей Тимофеенко.
А при сердечной недостаточности и нарушениях сердечного ритма алкоголь противопоказан вообще. В этом случае, по словам доктора, алкоголь может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы.
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