Состояние полости рта влияет на тяжесть течения коронавируса

Врачи рекомендуют не игнорировать стоматологических проблем

Медики установили, что наличие патологий зубов или десен усугубляет течение коронавирусной инфекции. Люди, которые не следят за здоровьем полости рта, хуже переносят ковид, а также больше других рискуют оказаться в реанимации.

«У пациентов с поврежденными зубами или больными деснами в 3,5 раза повышается вероятность попасть в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще остальных они могут нуждаться в подключении к аппаратам ИВЛ, а риски летальности у них выше в 9 раз», — предупреждают специалисты.

Болезни десен развиваются в результате инфицирования тканей, которые должны поддерживать зубы. Чаще к проблеме приводят бактерии, размножающиеся от налета на зубах. При сильном воспалении десен страдает кровоток, а также постепенно повреждаются сосуды сердца и головного мозга.

Выздоровление пациентов с неухоженными зубами и деснами тоже наступает значительно медленнее, чем тех, чья ротовая полость подвергается регулярной санации.