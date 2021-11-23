Медики установили, что наличие патологий зубов или десен усугубляет течение коронавирусной инфекции. Люди, которые не следят за здоровьем полости рта, хуже переносят ковид, а также больше других рискуют оказаться в реанимации.
«У пациентов с поврежденными зубами или больными деснами в 3,5 раза повышается вероятность попасть в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще остальных они могут нуждаться в подключении к аппаратам ИВЛ, а риски летальности у них выше в 9 раз», — предупреждают специалисты.
Болезни десен развиваются в результате инфицирования тканей, которые должны поддерживать зубы. Чаще к проблеме приводят бактерии, размножающиеся от налета на зубах. При сильном воспалении десен страдает кровоток, а также постепенно повреждаются сосуды сердца и головного мозга.
Выздоровление пациентов с неухоженными зубами и деснами тоже наступает значительно медленнее, чем тех, чья ротовая полость подвергается регулярной санации.