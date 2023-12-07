Состав челябинской полиции пополнился молодым четвероногим сыщиком

Малинуа по кличке Кейт будет искать взрывчатку

В кинологический центр управления МВД по Челябинску заступила на службу бельгийская овчарка по кличке Кейт. Четвероногая сотрудница будет учиться искать взрывные устройства и боеприпасы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Полицейские возлагают на Кейт большие надежды. Она родилась в структуре МВД, в ее родословной — целая династия служебных собак. Например, отец — чемпион России, двукратный вице-чемпион России по служебному многоборью кинологов МВД, имеющий множество других наград.

«Порода малинуа обладает разносторонними талантами, они преуспевают во многих направлениях служебной деятельности. Четвероногой молодой сыщице определен профиль по розыску взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов», — рассказали в полиции.





Всем поступающим на службу собакам подбираются проводники по темпераменту и характеру — чтобы их совместная служба была комфортной и эффективной. Кейт закреплена за старшим инспектором-кинологом центра лейтенантом полиции Яной Шкуратовой. Теперь ее первая задача — установить контакт с животным, поскольку доверительное отношение является залогом последующей успешной работы.