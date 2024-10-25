Сосны, деньги и Будда: что приходилось видеть на границе челябинским таможенникам

А самым необычным «грузом» стал лев Симба

Сегодня, 25 октября, в России отмечается День таможенника. В этот день профессиональный праздник отмечают инспекторы, аналитики, сотрудники оперативно-разыскного отдела и все те, кто ведет активную борьбу с контрабандой на границе государств. В 2024 году основными партнерами участников ВЭД Челябинской области как по экспорту, так и по импорту стали Китай и Казахстан. Доля основных поставок приходится на Казахстан, КНР, Туркменистан, Беларусь и Узбекистан. Чаще всего в страны поставляли металлы и изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Товары из Китайской Народной Республики и Казахстана доминируют и в импортном обороте. Пресс-служба Челябинской таможни поделилась с ИА «Первое областное» самыми необычными случаями перевозок через границу.

Например, в 2009 году житель Казахстана пытался вывезти из России на родину икону второй половины XIX века. Однако свидетельства на право вывоза культурных ценностей у мужчины не было. По решению суда икону передали Челябинской епархии.

В 2011 году на пункте пропуска в поселке Бугристом в фуре с одеждой нашли... деревянные статуэтки Будды. Оказалось, произведения искусства изготовлены в XVIII веке. Раритеты передали в собственность государства.









2015 год запомнился сотрудникам Карталинского таможенного поста. Там московский предприниматель пытался перевезти в Казахстан и продать танк Т‑34. Музейную бронетехнику бизнесмен приобрел в Литве.







Осенью 2021 года в аэропорту Челябинска таможенники оформили льва Симбу по таможенной процедуре «экспорт» на вывоз в Танзанию. Декларацию на этого малыша оформили в электронном виде. Лев успешно вернулся домой.





В этом году южноуралец попытался незаконно перевезти через границу пиломатериалы из сосны. Стоимость груза превысила миллион рублей, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Также Челябинские таможенники предотвратили вывоз из России 10 тонн муки, маскируемой под отруби.

Сотрудники таможни пресекли более 20 попыток перемещения через границу более 10 тысяч долларов США без декларирования. Чаще всего граждане пытались вывезти российские рубли в Азербайджан и Таджикистан. Самая крупная сумма незаконного провоза составила почти миллион рублей.

Часто таможенникам приходится сталкиваться с незаконным провозом овощей, фруктов, конфет, напитков, одежды и игрушек.