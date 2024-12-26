Сосны Челябинской области создадут новогоднее настроение жителям Казахстана

В соседнюю республику отправили свыше 50 тыс. деревьев

Из Челябинской области в Казахстан отправили 54,4 тысячи елей и сосен. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, их отправляли поэтапно, с октября по декабрь.

Так, за октябрь в Казахстан экспортировали 23,5 тысячи сосен, в ноябре — 22,2 тысячи сосен, в декабре — 8,6 тысячи елей и сосен. До отправки они прошли обязательный фитосанитарный контроль.

Кстати, именно сосна ввиду своей неприхотливости и способности к долгому хранению является основным востребованным хвойным деревом в канун новогодних праздников.