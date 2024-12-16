Соседи Дома быта на Васенко третий раз пожаловались Лошкину на захламление дворовой мусорки

Глава Челябинска поручил рассмотреть возможность установки дополнительных контейнеров

Жители домов, соседствующих с Домом быта по улице Васенко, 63, забросали мэрию Челябинска жалобами на арендаторов торгового комплекса, которые захламляют контейнерные площадки в общем дворе. Об этом глава города сообщил в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Лошкин обратился к главе Центрального района Виктору Ереклинцеву с требованием провести работу с арендаторами, которые, по сути, «устроили свой бизнес за счет жителей».

«Посмотрите возможность увеличения числа контейнеров. Таблички с вывозом мусора здесь тоже нет. И еще там во дворе машина на машине — не понимаю, как туда мусоровоз вообще проезжает!» — сказал он, в частности.