Сорванную крышу на особняке в центре Челябинска демонтируют 30 апреля

К работам привлекут автовышку

Демонтаж оторванной кровли на особняке купца Беляевского в центре Челябинска начнут 30 апреля. Об этом сообщила команда «Штаба хранителей наследия».

Устранять последствия разгула стихии будут специалисты с автовышкой.

«Весь день с нами на связи глава Центрального района и коллеги-реставраторы. Демонтаж отслоившейся кровли начнут завтра утром. Госкомитет охраны ОКН поддержал нас и дал добро на работы», — сообщили собственники здания.

Также в «Штабе хранителей» пошутили, что на днях думали, с чего в этом году начнут работы на фасаде, но здание решило само.

В прошедшую субботу, 26 апреля, собственники здания анонсировали уборку объекта культурного наследия для всех желающих: мытье окон, чистку ковров. Отменится ли мероприятие, пока не сообщается.