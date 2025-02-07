Сорок южноуральских городов вошли в перечень опорных пунктов России

Города и села из списка в ближайшие пять лет ждет интенсивное развитие инфраструктуры

Более сотни населенных пунктов Уральского федерального округа в ближайшие пять лет переживут интенсивное развитие городской среды. Они вошли в перечень опорных пунктов России в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба президентского полпреда в регионе.

В список, утвержденный правительственной комиссией по региональному развитию, вошли 2 160 муниципальных образований страны, из них 112 — из УрФО. В том числе от Челябинской области — 40, Свердловской — 29, Курганской — 24, от Югры — 12, ЯНАО — 4 и от Тюменской области — 3.

Во всех этих опорных пунктах планируется системное улучшение качества среды для жизни за счет интенсивного развития инфраструктуры. В соответствии с целями проекта, к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по отношению к 2019 году.

«Ожидается, что это повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций. Важно подойти к выполнению задач федерального проекта со всей ответственностью, ведь от этого зависит качество жизни людей», — подчеркнул полпред президента на Урале Артем Жога.

Добавим, результат будет оцениваться по 15 показателям, среди которых повышение качества дорог и коммунальных услуг, сокращение объема аварийного жилья, состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений и другие.