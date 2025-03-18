Сообщения о подтоплении Череповки оказались тренировкой

В МЧС массовую рассылку СМС объяснили учениями

Жители Челябинской области 18 марта получили SMS-сообщения о подтоплении домов в поселке Череповка. Однако, как объяснили в МЧС, это была часть всероссийской командно-штабной тренировки. Распространение информации о чрезвычайном происшествии оказалось частью отработки действий сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация Южноуральска приносит извинения за техническую накладку и возможную тревогу, вызванную ошибочной рассылкой. Они подчеркивают, что подтоплений в Череповке нет, ситуация находится под контролем, а уровень воды в реке соответствует норме (сброс воды — 62 куб. м, приток — 109 куб. м). Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщали о реальных случаях подтопления. В правительстве Челябинской области держат на особом контроле ситуацию с весенним паводком в Ашинском районе. Принимают меры для устранения подтопления в нескольких районах на юге области: Нагайбакском, Агаповском, Брединском, Варненском, Троицком, в городе Троицке и в Сосновском районе.