Соня Гудим сыграет ангела в перформансе детского фонда «Искорка»

Популярный блогер поддержит юных актеров, которые победили рак

Во вторник, 8 июня, напротив главного корпуса ЮУрГУ пройдет детский перформанс в защиту чистой планеты. Импровизацию разыграют подопечные фонда «Искорка», победившие рак. Поддержать юных актеров согласилась известный блогер Соня Гудим, рассказали ИА «Первое областное» в самом благотворительном фонде.

«Люди в белом выкатывают Землю. Так начинается сценарный план экологического перформанса „При-роде“, который состоится завтра. Пожалуй, это все, что можно сказать о 30-минутном костюмированном действе. Ведь суть перформанса — в импровизации. И как далеко артисты уйдут от сценария, не знают даже они сами», — говорят в «Искорке».

Среди действующих лиц перформанса — байкер, человек-мусор, охотник, солдат. Популярный челябинский блогер Соня Гудим сыграет роль ангела.

Все участники акции занимаются в Инклюзивной семейной театральной студии «Добрая история», которую основал «Искорка Фонд» при поддержке Фонда президентских грантов.





Интересно, что декорации к импровизации дети сделали сами из подручных материалов. Например, афишу спектакля изготовили из ветоши и старых чеков.

Импровизация начнется в 19:00 у фонтана, напротив здания ЮУрГУ.