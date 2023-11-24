Сон в это время укрепляет иммунитет

Здоровье серьезно зависит от распорядка дня

Повысить сопротивляемость организма вирусам поможет здоровый образ жизни. В частности, большую роль для состояния иммунной системы играет сон, и, если ложиться в определенное время, можно укрепить защитные силы организма.

«Нужно ложиться спать не позднее 22 часов. В период с 22 до 24 часов происходит рождение иммунных клеток, а размножение их возможно только во сне», — говорят иммунологи.

Потому, чтобы поддержать свой организм в сезон вирусных заболеваний, следует тщательнее планировать свой день, чтобы успеть завершить все дела к 10 вечера и отправиться в постель.