Соловьев, Мединский, Собянин и Лавров стали лекторами для восьми уральцев

Занятия будут проходить для ветеранов СВО

В Президентской академии в Москве стартовало обучение по программе «Время героев». Среди 83 первых учащихся восемь — представители Уральского федерального округа. После переобучения они, ветераны спецоперации, смогут построить карьеру в госкорпорациях и органах власти.

Преподавателями станут главные политические и государственные деятели страны: глава МИД Сергей Лавров прочитает лекцию «Россия в современном мире», помощник президента Владимир Мединский посвятит время теме «Уроки истории для будущего России».

«Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе», — отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

К обучению приступили первые участники программы, остальные присоединятся в ближайшее время. Для ветеранов СВО, отмеченных наградами и орденами, предусмотрены три формата обучения. Помимо магистратуры, запустят очно-заочную программу профессиональной переподготовки.