Солнце, туман и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области 25 ноября

Температура по области будет разниться

Сегодня, 25 ноября, в Челябинской области ожидается солнечная погода. В ряде районов будет около 0°С, на юге температура будет минусовой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске поднимется до +1°С. Малооблачно. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске показания термометров достигнут −6°С. День выдастся ясным. Ветер северного направления, слабый.

До 0°С обещают жителям Миасса. В городе установится ясная погода. Ветер южный, слабый.

В Златоусте воздух прогреется до +3°С. Солнце будет радовать горожан на протяжении всего дня. Ветер юго-восточного направления, до 4 метров в секунду.

Градусники в Карталах покажут около −1°С. Солнечно. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

До −3°С опустятся столбики термометров в Троицке. Ясно. Ветер восточного направления, слабый.

В целом в регионе будет от −1 до +4°С, в южных районах — до 4°С со знаком минус. Малооблачно, локально туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.