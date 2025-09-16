Солнце прогреет воздух до +20°C днем 16 сентября в Челябинской области

Такая температура — не предел возможностей бабьего лета

Сегодня, 16 сентября, в Челябинской области сохранится сухая и теплая погода — над регионом установился антициклон, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +19°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске, Миассе и Златоусте чуть ниже — около +17°C. День пройдет спокойно. Ветер северо-восточного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Троицке покажут +18°C. Вероятен слабый дождь. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

В Аше — тепло до 20°C, солнечно и маловетрено. Дождя не ожидается.

В Бакале, напротив, облачно и прохладно — до +15°C.

Столбики термометров в Верхнем Уфалее зафиксируются на +17°C. Облачно с прояснениями. Ветер северного направления, слабый.

В целом воздух в регионе прогреется до +15...+20°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 13 метров в секунду.

В предстоящие дни в Челябинской области будет еще теплее — бабье лето в самом разгаре.