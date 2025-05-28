Солнце и +30 градусов прогнозируют в Челябинской области 29 мая

Ночью местами еще холодно

В четверг, 29 мая, в Челябинской области будет солнечно, маловетрено и жарко: температура воздуха может подняться до +30°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут от +13 до +15°C. Дневной прогрев составит от +28 до +30°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от +10 до +15°C, в горах и низинах опустится до +3°C. Днем столбики термометров зафиксируются на +25…+30°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.