Солнечным и холодным выдастся день 4 ноября в Челябинской области

Северный ветер ближе к вечеру сменится южным

Сегодня, 4 ноября, арктический антициклон сохранит в Челябинской области отрицательную температуру. Осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут минус 3—5°С. День выдастся солнечным. Ветер северный с переходом на южный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня около −3°С. Облачно с прояснениями. Ветер южного направления, слабый.

В Миассе солнца будет больше. Температура достигнет −4°С. Вечером небо нахмурится, а ночью может пойти снег.

В Южноуральске и Троицке установится ясная погода. Градусники покажут 5°С ниже нуля. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Аше ожидается слабый минус. Пасмурно. Ночью возможен снег с дождем.

В Симе и Катав-Ивановске — облачно с прояснениями и −2°С.

В Верхнем Уфалее и Еманжелинске столбики термометров зафиксируются на −6°С. Солнечно. Ветер юго-западного направления, около 2 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от 0 до −5°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на южный, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 11 метров в секунду.