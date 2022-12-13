Солнечную погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

Водителей и пешеходов предупредили о гололеде на дорогах

Сегодня, 13 декабря, в Челябинской области ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут от −3 до −11°C. Ветер будет слабым, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −8°C, в низинах будет холоднее — до −15°C. Днем ожидается повышение до минус 3—8 градусов, в низинах будет прохладнее — до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром будет около −11°C, днем температура поднимется до минус 5—7 градусов Цельсия. Погода будет солнечной, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.