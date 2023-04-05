Солнечную погоду и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области

В регионе по-прежнему будет тепло

Сегодня, 5 апреля, в Челябинской области столбики термометров вновь поднимутся до +19 градусов. День будет ясным и почти безветренным, передают в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около +4°C, днем воздух прогреется до 15—17 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный, южный 2—7 метров в секунду. Малооблачно, осадков не обещают.

В Челябинской области утром будет около +2°C, в отдельных районах региона температура достигнет 0°C, в низинах опустится до минусовых значений. Днем синоптики прогнозируют повышение до плюс 14—19 градусов Цельсия. Малооблачно, без осадков. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.