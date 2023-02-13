Солнечную погоду со слабым ветром прогнозируют в Челябинской области

Утром в регионе местами будет морозно

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области ожидается спокойная теплая погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают около −7 градусов и слабый ветер. В горных районах области возможны небольшие осадки.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около −19°С, днем столбики термометров поднимутся до 5—7 градусов Цельсия с отрицательным значением. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области 13 февраля в горах ожидается небольшой снег, в целом погода в регионе будет преимущественно солнечной. Утром синоптики прогнозируют около −16°С, местами ниже. Днем обещают до минус 4—9 градусов, в низинах — до −12°С. Ветер юго-западный, южный 3—8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.