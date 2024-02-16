Солнечную погоду со слабым ветром прогнозируют в Челябинской области 16 февраля

Местами будет морозно

Сегодня, 16 февраля, в Челябинской области температура воздуха местами поднимется до −12 градусов. В отдельных районах сохранится морозная погода. День будет солнечным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром в Челябинске ожидается около −27°C, днем столбики термометров приблизятся к −13°C. Ветер северо-западного направления 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области в утренние часы будет около −27°C, в низинах и горных районах значительно ниже. Днем синоптики прогнозируют от −12 до −17°C, в низинах отметка на градуснике достигнет −22°C. Ветер преимущественно северо-западный 2—7 метров в секунду. Без существенных осадков.