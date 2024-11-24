Солнечную погоду со слабым ветром обещают жителям Челябинской области 25 ноября

В ряде районов сохранится плюсовая температура

Прогноз погоды на предстоящий понедельник, 25 ноября, не сильно отличается от предыдущих. В Челябинской области будет все так же солнечно и тепло. Местами ожидаются туманы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью может похолодать до −8 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса. Солнечно, без осадков. Местами гололед и изморозь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

В низинах области в ночные часы температура опустится до −13 градусов, на остальной территории выше — от −3 до −8 градусов. Днем синоптики обещают от −1 до +4 градусов, на юге — до −4 градусов. Малооблачно. Местами туман. Гололед сохраняется. Ветер южный слабый.