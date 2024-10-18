Солнечную погоду со слабым ветром обещают жителям Челябинска 18 октября

Утром местами возможен гололед

Сегодня, 18 октября, погода в Челябинской области без изменений: синоптики обещают теплый день без осадков со слабым ветром. Рассказываем подробнее.

Температура воздуха в Челябинске достигнет +9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, слабый.

Градусники в Магнитогорске также покажут до +9°C. На протяжении всего дня пасмурно. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

В Златоусте будет до +8°C. Преимущественно солнечно. Ветер северный, слабый.

Жителям Пласта синоптики обещают +9°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер северного направления, до 3 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +11°C. Малооблачно. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +7 до +12°C. Переменная облачность, без осадков. В утренние часы на отдельных участках дорог сохранится гололед. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.