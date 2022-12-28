Солнечную погоду и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области

Утром местами возможен туман

Сегодня, 28 декабря, в Челябинской области прогнозируют до −14 градусов. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет преимущественно солнечной, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

Этим утром в Челябинске будет около −16°C, днем столбики термометров покажут до минус 11—13 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдет небольшой снег, в утренние часы возможен туман. Температура воздуха составит около −13°C, местами ниже. Днем прогнозируют от −9 до −14°C. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.