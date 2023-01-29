Солнечную погоду без осадков прогнозируют в Челябинской области 30 января

В отдельных районах ожидается порывистый ветер

В понедельник, 30 января, погода в Челябинской области по сравнению с предыдущими днями существенно не изменится. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют преимущественно солнечную погоду и максимум −10 градусов.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до минус 15 — 20 градусов, в низинах температура опустится до −24°C, в горах будет заметно теплее — до −12°C. Днем ожидается повышение температуры до минус 5 — 10 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы и изморозь. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник температура воздуха опустится до −20°C, днем поднимется до минус 6 — 8 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По предварительным данным, морозов на предстоящей неделе в Челябинске не ожидается. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дневные температуры будут варьироваться в пределах от −4 до −10 градусов. Снегопадов синоптики не обещают, погода будет преимущественно солнечной. Более подробные прогнозы читайте ежедневно на нашем сайте.