Солнечную погоду без осадков обещают жителям Челябинска

Жителям других территорий региона повезет меньше: синоптики прогнозируют дождь

В среду, 6 июля, в Челябинске ожидается переменная облачность, осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают. Однако в отдельных районах Челябинской области возможны дожди и грозы.

В ночь на среду в регионе столбики термометров покажут от +5 до +10°C, в горах похолодает до +1°C. Днем воздух значительно прогреется — до +18, +23°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В столице Южного Урала прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. В ночные часы термометры покажут от +7 до +9°C, днем потеплеет от +21 до +23°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.