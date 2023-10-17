Солнечную и ветреную погоду прогнозируют жителям Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 17 октября, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Днем будет преимущественно солнечно, к вечеру в некоторых районах станет пасмурно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров утром покажут около +7°C, днем установятся в пределах от +13 до +15°C. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области в утренние часы также ожидается около +7°C, местами ниже. Днем будет преимущественно солнечно и +17°C. В отдельных районах температура составит около +12°C. Ветер юго-западный, южный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.